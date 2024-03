Landim e Braz lamentam jogo do Flamengo na Colômbia entre as finais do Carioca

Após a definição da fase de grupos da Libertadores, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, lamentaram o jogo contra o Millonarios na Colômbia entre as finais do Campeonato Carioca.

"Na Colômbia, uma distância muito grande. Exatamente no meio dos dois jogos da final do Campeonato Carioca, algo que a gente estava rezando que não acontecesse, mas é do jogo, existia essa possibilidade e a gente vai lá enfrentar esse desafio", iniciou o presidente à ESPN.

"Era exatamente essa a nossa preocupação, um voo longo. E no caso do Millonarios, a gente tem um voo longo e a preocupação com a altitude. Mas, agora não tem mais o que torcer. Agora, é trabalhar para que a gente possa ter um campeonato bom", finalizou Braz.