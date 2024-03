Bayer Leverkusen vence Freiburg e mantém distância na liderança do Alemão

O Bayer Leverkusen abriu o placar aos 2 minutos do primeiro tempo. Alex Grimaldo encontrou Florian Wirtz, que acertou bela finalização de dentro da grande área. Porém, aos 9, o Freiburg empatou com Ritsu Doan. O atacante, para isso, contou com assistência de Lucas Holer.

Os visitantes retomaram a liderança do marcador aos 40 minutos, ainda do primeiro tempo. Hlozek, na pequena área, contou com rebote do goleiro na finalização de Schick para empurrar a bola para o gol.

Aos 8 minutos da etapa complementar, o Leverkusen voltou a marcar. Frimpong acertou belo cruzamento para a área e Schick completou de perna esquerda. A bola, antes de ultrapassar a linha, tocou nas duas traves.

O Freiburg ensaiou uma reação aos 34 minutos. Keitel recebeu passe em profundidade e tentou duas vezes até furar o bloqueio de Lukas Hradecky.