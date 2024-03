Messi tem lesão confirmada e pode ser desconvocado pela Argentina para amistosos

No começo deste mês, a seleção argentina anunciou sua convocação para os amistosos contra El Salvador e Costa Rica, que ocorrem nos dias 22 e 27 de março, respectivamente. O astro Lionel Messi apareceu entre os nomes, todavia a situação pode mudar. Segundo o Diário Olé, da Argentina, o jogador do Inter Miami está com uma pequena lesão muscular na região isquiotibial da perna direita.

Após sair aos 4 minutos da etapa complementar no embate contra o Nashville pela Concachampions, o camisa 10 passou por exames que constataram o problema na perna direita.

"A disponibilidade de Messi será determinada com base nas avaliações médicas diárias e no desenvolvimento de sua recuperação nos próximos dias", afirmam pessoas do Inter Miami.