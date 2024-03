Cruzeiro anuncia retorno de Marcelo Moreno até o fim do Campeonato Mineiro

O Cruzeiro anunciou hoje (13) o retorno do atacante boliviano Marcelo Moreno, de 36 anos. O atleta chega ao clube já visando sua aposentadoria do futebol.

"O Cruzeiro abre as portas da Toca da Raposa 2 para que o Flecheiro se integre ao grupo do futebol, se recondicione usando toda a infraestrutura do CT e, junto ao clube, viabilize a partida que selará a aposentadoria dos gramados, ainda sem data definida", explicou o clube.

Marcelo Moreno será integrado ao elenco até o término do Campeonato Mineiro. Ele chega ao Cruzeiro de forma gratuita, já que estava livre no mercado desde que deixou o Independiente del Valle, do Equador, no final do ano passado.