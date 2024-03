Semana decisiva da Liga dos Campeões definirá vagas para o Mundial de Clubes de 2025

One of @juventusfc and @Atleti will qualify, while @RedBullSalzburg are also in contention to secure a spot. Find out how... pic.twitter.com/yNSJPCFjCe

Restam apenas três vagas europeias para o torneio, uma delas será destinada ao campeão da Champions League deste ano e as outras duas serão determinadas via ranking da UEFA.

O Barcelona enfrenta o Napoli nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), e precisa vencer para continuar na disputa. A partida será decisiva para decidir as vagas italianas e espanholas restantes.

Em caso de eliminação dos catalães, o Atlético de Madrid se classifica ao torneio, além de Napoli e Juventus continuarem na briga pela vaga. Se o Napoli for derrotado, o Barça segue na luta e assegura a ida da Juventus para a competição.

O RB Salzburg também pode se classificar para o Mundial de Clubes. Para isso ocorrer, o Porto terá que eliminar o Arsenal nesta terça-feira e o Borussia Dortmund superar o PSV Eindhoven no dia seguinte.