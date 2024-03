Marcelo Teixeira fala sobre retorno de Neymar ao Santos: "Caminho Inevitável"

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, conversou com o @andrehernan no @uolesporte e ele falou sobre uma possível volta do Neymar pro clube da Vila... ?

O dirigente disse que vê a volta do Neymar pro clube como "inevitável". Será que ele vem?

Reinaldo Campos/AGIF

UOL Esporte (@UOLEsporte) March 11, 2024

Atualmente, Neymar defende o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e vem se recuperando de uma grave lesão sofrida no joelho que o tirou dos campos desde outubro. O craque inclusive vai perder a Copa América disputada no meio do ano.