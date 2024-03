Bia Haddad vence nas duplas em Indian Wells; Djokovic também avança

Djokovic com dificuldades

Pentacampeão em Indian Wells, Novak Djokovic passou com dificuldades no seu primeiro desafio na chave masculina de simples. Diante do australiano Aleksandar Vukic, número 69 do ranking, o sérvio ganhou em três sets, parciais de 6/2, 5/7 e 6/2. Porém, foi um momento importante para o ídolo, que chegou a 400 triunfos em torneios da série ATP 1000.