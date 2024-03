Com três de Kane, Bayern atropela Mainz e diminui distância para o líder Leverkusen

Já o Mainz seguiu na penúltima colocação (17ª), com apenas 16 somados.

Classificação e jogos Alemão

No duelo seguinte, o Bayern visitará o Darmstadt no próximo sábado, às 11h30 (de Brasília), no Merck-Stadion am Böllenfalltor, pela 26ª rodada da Bundesliga.

Por outro lado, o Mainz jogará contra o Bochum, na Mewa Arena, também no próximo sábado, às 11h30, pela 26ª rodada do Alemão.

Os gols

O primeiro saiu logo cedo, aos 13 minutos. Musiala, após boa jogada, deixou Harry Kane livre para marcar dentro da pequena área.

Já o segundo foi anotado por Goretzka, aos 20. O atleta aproveitou o rebote dentro da área e mandou para o fundo das redes.