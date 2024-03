Veja quanto Corinthians vai receber para ceder Neo Química Arena à NFL

O Corinthians vai ceder a Neo Química Arena para a NFL (National Football League) no dia 6 de setembro. Para emprestar seu estádio, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o Timão receberá US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões) da liga norte-americana.

No acordo, ficou estabelecido que o clube brasileiro não vai ter direito a nenhuma ativação do dia do jogo, ou seja, não vai lucrar com a comercialização de alimentos, bebidas, estacionamento e produtos nas dependências da Arena.

O contrato do Corinthians com a NFL (National Football League) impede que a diretoria retire as cadeiras do setor Sul da Neo Química Arena, uma promessa do presidente Augusto Melo. Todos os órgãos fiscalizadores aprovaram a medida, que só será consumada depois do evento.