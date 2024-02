Inglês: Na briga pela liderança, Arsenal goleia Newcastle e vence a sexta seguida

O Newcastle, por sua vez, tem pela frente o Blackburn Rovers, pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, às 16h45 da próxima terça-feira, fora de casa, para depois encarar o Wolves na Premier League, às 12h do dia 2 de março, como mandante.

O jogo

Logo no começo do jogo, o Arsenal teve três grandes oportunidades para marcar, mas Saka, Rice e Gabriel Magalhães pararam no goleiro Karius. O goleiro, contudo, não evitou o fogo amigo de Botman, aos 18 minutos.

Pouco depois, aos 23', Jorginho serviu Martinelli, que cruzou e deixou Havertz em condições para fazer o segundo dos mandantes. Antes do intervalo, o time de Arteta ainda levou perigo, mas a vantagem ficou em dois tentos.

Na busca por reagir, o Newcastle ficou perto de diminuir o marcador, quando Raya impediu o gol de Raya. O Arsenal, por sua vez, não parou de atacar e ampliou a vantagem com Saka, aos 19 minutos.

Superior no duelo, os donos da casa logo transformaram a vitória em goleada. Após cobrança de escanteio, Kiwior desviou no primeiro pau e balançou as redes, aos 24'.