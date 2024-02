Gaúcho: Inter vence Santa Cruz fora de casa e segue caça ao Grêmio

O Internacional segue na caça ao líder Grêmio. Na noite de hoje (7), o Colorado venceu o Santa Cruz por 2 a 0, fora de casa, pela sexta rodada do Gauchão.

Com o resultado, os comandados de Coudet estão na segunda colocação, com 13 pontos, dois atrás do rival. Os mandantes, por outro lado, ocupam a lanterna, com dois.

Em seu próximo compromisso, o Internacional tem pela frente o São José, nesse domingo, às 19h (de Brasília), no Passo d'Areia. O Santa Cruz encara o Caxias, na mesma data, às 20h, no Centenário.