Em jogo de seis gols, PSG empata com Le Havre e adia conquista do título francês

O Paris Saint-Germain empatou com o Le Havre por 3 a 3, neste sábado, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Francês. Com a igualdade no Parque dos Príncipes, os parisienses adiaram a conquista do título nacional. Uma simples vitória bastaria para os comandados de Luis Henrique se sagrarem tricampeões.

O Le Havre abriu o placar aos 19 minutos de jogo, com o ala Christopher Operi, em finalização cruzada. Aos 29, o ponta Bradley Barcola deixou tudo igual, completando o cruzamento de Zaire-Emery.

Aos 38, os visitantes voltaram a ficar na frente do placar, com André Ayew, que de canhota, não deu chances para o goleiro Keylor Navas.