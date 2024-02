Palmeiras desperdiça chance de igualar Flamengo em conquistas nacionais no século

O Palmeiras ficou com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil, no último domingo, ao perder para o São Paulo, por 4 a 2 nos pênaltis. Com isso, o Verdão desperdiçou a chance de igualar a marca do Flamengo, como time com mais conquistas nacionais no século XXI.

Neste período, o Palmeiras oito títulos de caráter nacional. São quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Copas do Brasil (2012, 2015, e 2020) e uma Supercopa (2023). Dessas, quatro foram nos últimos três anos, sob comando do técnico Abel Ferreira.

Enquanto isso, o Flamengo, nos últimos 24 anos, venceu três Campeonatos Brasileiros (2009, 2019 e 2020), três Copas do Brasil (2006, 2013 e 2022), uma Copa dos Campeões Regionais (2001) e duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021).