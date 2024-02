Gabigol marca, Flamengo bate Sampaio Corrêa e encosta na zona de classificação do Carioca

O Flamengo voltou a atuar com seus principais jogadores e venceu por 2 a 0 o Sampaio Corrêa, nesta quarta-feira, no Mangueirão, pela quinta rodada do Campeonato Carioca. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos oito pontos e se aproximou da zona de classificação para as semifinais do estadual. Já a equipe da Região dos Lagos segue com apenas um.

O Flamengo encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo, com gols de Bruno Henrique e Gabriel. O camisa 10, inclusive, quebrou o jejum que vivia - não marcava desde agosto do ano passado.

Na próxima rodada, o Flamengo terá o clássico contra o Vasco, neste domingo, no Maracanã, a partir das 16 horas (de Brasília). Já o Sampaio Corrêa recebe o Volta Redonda no mesmo dia, às 15h45, em Saquarema.