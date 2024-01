Danilo exalta título no estádio do Corinthians: 'Copa do Mundo da base'

A conquista da Copinha de 2024 teve um gosto especial para o técnico Danilo e todo o elenco do Corinthians. A equipe disputou a grande decisão em plena Neo Química Arena, lotada para mais de 40 mil pessoas. O treinador falou sobre o título diante da torcida e afirmou que a oportunidade foi importante também para Novorizontino — adversário do Alvinegro na semifinal — e Cruzeiro.

"Com certeza [sentiu frio na barriga ao entrar em campo e ver o estádio lotado]. Sempre falei que a Copinha é a Copa do Mundo da base, acho que o sonho de todo atleta é disputar uma final de Copinha. Esses dois últimos jogos aqui [na Neo Química Arena] caíram como uma luva, não só para nós aqui do Corinthians, mas também para o Novorizontino e Cruzeiro. É o sonho de qualquer atleta jogar nesse campo, tiveram essa oportunidade. O importante é que conseguimos trazer esses jogos para cá, na frente da nossa torcida, no nosso estádio. Conseguir o título dessa forma foi fundamental", disse.

Atuação abaixo na final

O Corinthians não dominou o Cruzeiro na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, nesta quinta-feira (25), mas fez o suficiente para sair vitorioso por 1 a 0 e conquistar o título do principal torneio de base pela 11ª vez. Em coletiva imprensa após a partida, o técnico Danilo reconheceu que o Timão não fez um bom jogo e, inclusive, elegeu a atuação do time como uma das piores na competição