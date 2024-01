Soteldo marca, Grêmio goleia São José e vence sua primeira no Gauchão

Com 24 minutos, João Pedro Galvão quase fez seu segundo gol na partida. O atacante, inspirado, chutou colocado da entrada da grande área e obrigou o goleiro Fábio a fazer uma ótima defesa para evitar a ampliação do placar.

Mas o goleiro Fábio não conseguiu impedir quando foi a vez de Soteldo. O atacante atuou como centroavante e, no meio da grande área, bateu rasteiro no canto esquerdo para fazer o segundo gol do Tricolor gaúcho.

Aos 9 minutos da segunda etapa, o Grêmio marcou o terceiro. Soteldo chegou pelo lado esquerdo e cruzou. A zaga do São José afastou mal e a bola ficou com Cristaldo, que dominou e chutou. A bola ainda desviou antes de acabar no fundo das redes: 3 a 0.

Com 37 minutos, o Tricolor gaúcho fechou o placar para completar a goleada. André tocou para Reinaldo. O lateral invadiu a grande área e finalizou rasteiro, cruzado, para fazer o quarto dos donos da casa. O São José ainda teve o zagueiro Fredson expulso, mas conseguiu descontar com um gol de pênalti do goleiro Fábio Rampi.