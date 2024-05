Leclerc é o mais rápido do dia no GP da Emilia-Romagna de F-1; Verstappen decepciona

Charles Leclerc foi o mais rápido do dia no GP da Emilia-Romagna de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no Circuito de Ímola. O piloto da Ferrari, que já havia liderado o primeiro treino do dia, foi também o mais veloz na segunda sessão no traçado italiano. O tricampeão mundial Max Verstappen foi a decepção do dia, com dificuldades para equilibrar sua Red Bull na pista.

Leclerc baixou em um segundo o melhor tempo que registrara no início do dia. O piloto de Mônaco passou de 1min16s990 para 1min15s906. Desta vez, ele foi seguido por duas surpresas, ao contrário do que aconteceu pela manhã, quando esteve acompanhado no topo pelo espanhol Carlos Sainz Jr., seu companheiro na Ferrari, e pelos pilotos da Mercedes.

Na segunda sessão do dia, o segundo mais veloz foi o australiano Oscar Piastri. O piloto da McLaren anotou o segundo melhor tempo do dia, com 1min16s098. E o japonês Yuki Tsunoda, da RB, registrou 1min16s286. Somente depois desta dupla vieram os carros da Mercedes, com Lewis Hamilton em quarto (1min16s297) e George Russell em quinto (1min16s311).

Já Max Verstappen voltou a enfrentar dificuldades no traçado italiano. Após sair da pista por duas vezes no início do dia, ele voltou a perder o controle de sua Red Bull e parou na área de escapamento no mesmo segundo trecho do traçado onde já havia sido penado no primeiro treino livre. Ao longo da sessão, ele fez reclamações a sua equipe via rádio.

O GP da Emilia-Romagna volta ao campeonato da F-1 após não ser disputado na temporada passada, em razão das enchentes nesta região da Itália. A corrida acabou sendo cancelada de última hora na temporada 2023. Para este ano, o circuito recebe diversas homenagens aos 30 anos da morte de Ayrton Senna, no GP de San Marino, disputado no mesmo traçado, em 1994.

Os pilotos voltam ao traçado italiano no sábado para o terceiro treino livre, marcado para as 7h30. No mesmo dia, o treino classificatório está agendado para as 11h. No domingo, a largada da corrida será às 10 horas.

Confira o resultado do 2º treino livre do GP da Emilia-Romagna de F-1:

1º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min15s906

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min16s098

3º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min16s286

4º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min16s297

5º - George Russell (ING/Mercedes), 1min16s311

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min16s423

7º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min16s447

8º - Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min16s552

9º - Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min16s826

10º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min16s838

11º - Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min16s967

12º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min16s980

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min16s991

14º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min17s008

15º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min17s064

16º - Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min17s088

17º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min17s129

18º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min17s135

19º - Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min17s606

20º - Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min17s848