Endrick participa de treino, e Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores

Com a paralisação do Campeonato Brasileiro devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras não tem compromisso oficial neste fim de semana. A equipe poderá usar esse período para a recuperação dos jogadores que vêm sendo desfalque. São os casos dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, além do volante Aníbal Moreno, com trauma no olho.

O time palmeirense volta a campo apenas na próxima quinta-feira, quando duela com o Botafogo-SP, em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

A equipe de Abel Ferreira dá sequência aos treinos na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, quando disputará um jogo-treino com o São Bento, às 1o horas.