Loja do Corinthians brinca após foto de Gabigol com a camisa do clube circular na internet

O perfil da loja oficial do Corinthians nas redes sociais aproveitou a repercussão da foto de Gabigol, atacante do Flamengo, com a camisa do Timão para fazer uma brincadeira. O post é uma espécie de propaganda para o torcedor corintiano adquirir a nova camisa da equipe personalizada.

O que chama a atenção é que na imagem publicada aparece uma foto da camisa do Corinthians personalizada com o nome "Gabriel", além de possuir o número 10, o mesmo que Gabigol utiliza no Flamengo.

A postagem ainda diz que "todo mundo quer a nova camisa do Timão personalizada com o seu nome".