Diretor do Corinthians confirma chegada de Rodrigo Garro e admite dificuldade em negociações por Gabigol e Rollheiser

Por fim, o dirigente ainda deu mais detalhes sobre a "corrida" pela contratação do Benjamín Rollheiser. Rubão confirmou que o Timão, porém, não chegou nem a entrar em contato com o Estudiantes para negociar e revelou que o clube enfrenta as concorrências de Benfica e Botafogo.

"Eu liguei para o Benfica, porque me falaram que eles estavam em negociação. Como eu tinha acabado de negociar pelo Veríssimo, eu liguei para o Rui (diretor de futebol do Benfica). Eu perguntei se eles estavam negociando com o Benjamín (Rollheiser) e eles falaram que estavam. É muito difícil porque o Botafogo também está negociando, e eles estão com SAF lá, então já viu como que é. É um jogador que estava sendo monitorado, mas não fizemos nenhum tipo de contato com ele", destacou o profissional.

Rubão ainda concluiu: "Eu consultei o Benfica. Vai virar leilão. O Benfica tem muito dinheiro, o Botafogo está com SAF, então é mito difícil. Como vimos que dois clubes já estavam nas negociações, pensamos 'vamos sair fora, porque não vai dar certo'".