Jesus dá assistência à la Ronaldinho Gaúcho, Arsenal vence e continua na liderança do Inglês

O Arsenal garantiu a liderança por mais uma rodada e continuou firme na briga pelo título do Campeonato Inglês ao derrotar o Bournemouth por 3 a 0, no Emirates Stadium, pela 36ª rodada. Com o melhor ataque (87 gols marcados) e a defesa menos vazada (28 sofridos), o time de Mikel Arteta está muito perto de quebrar um tabu de 20 anos sem ser campeão nacional.

Com a vitória, a terceira consecutiva, o Arsenal chegou aos 83 pontos, na liderança isolada do torneio. Com 48, o Bournemouth continua apenas cumprindo tabela nas rodadas finais, já que aparece no meio da tabela de classificação.

Dos brasileiros, dois deles iniciaram o jogo no banco de reserva, mas entraram no decorrer da partida: Martinelli e Jesus, que deu uma assistência à la Ronaldinho Gaúcho para o gol de Rice. Gabriel Magalhães, por sua vez, foi titular e teve um gol anulado pela arbitragem.

O Arsenal começou pressionando desde os primeiros minutos e colocou o goleiro Travers para trabalhar. Ele fez grandes defesas, principalmente em arremates de Havertz, mas acabou entregando o "ouro" ao derrubar o atacante dentro da área. Aos 44, Saka cobrou com categoria para fazer 1 a 0.

Apesar do domínio total, o primeiro tempo foi de chances esporádicas do Arsenal. O Bournemouth esperou o líder do campeonato na defesa e tentou explorar nos contra-ataques, sem muito sucesso. O castigo veio no final com o gol de Saka.

Já o segundo tempo foi mais movimentado. O time visitante precisou sair da defesa e deu mais espaço ao adversário ao mesmo tempo que teve chance de empatar. O Arsenal, no entanto, foi mais eficaz e ampliou aos 24. Rice pegou a sobra na entrada da área, cortou o marcador e deu belo passe para Trossard. O atacante chegou batendo e fez 2 a 0.

Em desvantagem, o Bournemouth sumiu as linhas e tentou diminuir. Aos 28, Semenyo marcou, mas a arbitragem pegou impedimento e anulou o lance. Melhor para o Arsenal, que viu Havertz pegar a sobra e jogar no travessão de Travers.

O Arsenal também teve um bonito gol anulado logo depois, marcado pelo zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. Mas o time da casa decretou a vitória aos 51, quando Gabriel Jesus deu uma assistência à la Ronaldinho Gaúcho, olhando para um lado e tocando no outro, para Rice fechar a conta.

Na próxima rodada, o Bournemouth recebe o Brentford no sábado, às 11h (horário de Brasília). Já o Arsenal entra em campo no domingo, às 12h30, frente ao Manchester United, no Old Trafford.