Com desfalque, Cruzeiro divulga relacionados para pegar o Bahia; veja lista

O Cruzeiro divulgou nesta terça-feira os relacionados para o duelo com o Bahia, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam às 20 horas (de Brasília) desta quarta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O lateral esquerdo Kaiki, lesionado, não está presente na lista entre os 24 jogadores e será desfalque para o técnico Zé Ricardo.

O clube informou que o jogador, titular no último jogo, teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa esquerda, após exames. O atleta já deu início ao tratamento conservador, que já foi iniciado com o departamento de saúde do clube.