"Profeta" Hernanes volta a jogar futebol e marca gol por time amador da Itália

Neste segunda-feira, o ex-jogador Hernanes abandonou a aposentadoria e entrou em campo pela ASD Sale, time amador da sétima divisão da Itália, da região de Piemonte, em Turim. O "profeta" estreou no segundo tempo e marcou o gol da vitória por 2 a 1.

A presença de Hernanes na partida chamou a atenção dos moradores da região e estampou diversos jornais italianos. Há dois dias, o ex-meia de São Paulo, Sport, Juventus, Inter de Milão e Lazio assinou contrato como novo reforço do Sale.

Hernanes "pendurou as chuteiras" no fim de 2021 e tem aproveitado a aposentaria para os estudos do futebol. Em agosto, concluiu o curso de treinador UEFA B, ministrado pela Federação Italiana de Futebol.