Antes titular no São Paulo, Luciano foi reserva em seis dos últimos dez jogos

Um dos protagonistas recentes do São Paulo, Luciano está marcado na história do clube com as conquistas da Copa do Brasil e do Paulistão, além da identificação do torcedor com a sua postura. Porém, nos últimos jogos, o camisa 10 perdeu espaço.

Após a chegada de Lucas, o atacante foi de titular absoluto para a reserva. No começo, o técnico Dorival Jr. tentou encaixá-los, mas, visando o equilíbrio do Tricolor, o jogador foi para o banco.

Nas últimas dez partidas, Luciano foi reserva em seis oportunidades. No período, ele marcou apenas um gol, de pênalti, na vitória contra o Coritiba, pelo Brasileirão.