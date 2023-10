Internacional repudia ataques racistas a Enner Valencia e diz que caso vai à justiça

O Sport Club Internacional manifesta seu mais veemente repúdio aos ataques racistas dirigidos ao seu atleta Enner Valencia, assim como se solidariza com o jogador e seus familiares, dando a eles todo suporte necessário.



O Internacional perdeu a chance de ir à final da Libertadores com a derrota contra o Fluminense. As críticas a Enner Valencia, por sua vez, se deram por conta de dois lances. Quando o Colorado ainda estava à frente no placar, aos 25 minutos do segundo tempo, o atacante cabeceou livre de marcação na grande área, mas mandou para fora. Pouco depois, aos 32, saiu na cara do gol e bateu à direita da meta.

Depois da queda diante da sua torcida, o Internacional terá que se recompor para sua próxima partida. No domingo, às 16h (de Brasília), o Colorado enfrentará seu rival Grêmio pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio.

Confira a nota oficial do Internacional na íntegra:

"O Sport Club Internacional manifesta seu mais veemente repúdio aos ataques de racismo dirigidos ao seu atleta Enner Valencia.