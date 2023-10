Marcelo Fernandes fala sobre provocação de Soteldo em goleada do Santos contra Vasco: "Não vai acontecer mais"

Por conta da briga entre os jogadores, além de Soteldo, Lucas Lima e Rodrigo Fernández estão fora do clássico contra o Verdão. A dupla foi expulso após conflito com os vascaínos no gramado.

Marcelo Fernandes também falou sobre a atuação na goleada diante do Vasco e da importância da equipe deixar a zona de rebaixamento. O Santos subiu para a 15ª colocação, com 27 pontos.

"O Vasco é uma grande equipe, dificultou muito especialmente no primeiro tempo, o menino Kevyson teve azar de chutar em gol, e acontece, mas tem personalidade, levantou a bola e deu a volta por cima. Ganhamos de uma equipe qualificada, com um grande treinador. Nos dá confiança. Mas aqui não tem oba-oba, é pezinho no chão e trabalho árduo pela frente", disse o treinador em entrevista coletiva.

"O peso (do rebaixamento) você tira, é uma motivação a mais. Os jogadores estão bem aliviados com tudo isso. Mas deixei claro que não chegamos a lugar nenhum. Vamos seguir assim se a gente decidir, jogar com afinco. Sou número um de pegar no pé disso. Sou chato porque fazia o trabalho sujo na comissão fixa. Isso me ajudou hoje. Não vou deixar em nenhum momento abaixar, eles entenderam nossa situação. São duas grande vitórias que nos tiraram de um lugar muito ruim e queremos manter a pegada", finalizou.

Agora, o Santos volta a entrar em campo no próximo domingo (8), para encarar o rival Palmeiras, no Allianz Parque.