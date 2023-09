Com dois a mais, Tottenham vence Liverpool com gol contra nos acréscimos

Gakpo levels for 10-man Liverpool just before the break! How will it finish at the Tottenham Hotspur Stadium? ???#TOTLIV pic.twitter.com/xlaDm9guQJ ? Premier League (@premierleague) September 30, 2023

Na volta do intervalo, o Tottenham aproveitou a superioridade numérica e passou a pressionar os visitantes. Son finalizou dentro da área e exigiu Alisson a fazer grande defesa. Aos 13 minutos, o atacante marcou um gol, mas foi anulado por posição irregular.

Dez minutos depois, o atacante Diogo Jota fez falta no meio do campo e recebeu o segundo cartão amarelo. O português entrou no jogo no intervalo, no lugar do lesionado Gakpo, e foi expulso com apenas 23 minutos em campo.

Com dois jogadores a menos, os Reds se defenderam até o final do jogo, mas no último minutos dos acréscimos, cederam um gol. Pedro Porro recebeu pela direita e cruzou na área. O zagueiro Joel Matip tentou afastar, mas mandou contra as próprias redes.