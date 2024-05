Ancelotti alerta Real Madrid para decisão com Borussia Dortmund: 'Final importante e perigosa'

Carlo Ancelotti já disputou e ganhou a Liga dos Campeões algumas vezes e chega novamente à decisão com o Real Madrid favorito. Neste sábado, em Wembley, o time espanhol busca a 15ª "orelhuda" e o treinador tenta tirar todo o tipo de pressão de cima de seu elenco na partida com o "azarão" Borussia Dortmund. O italiano revela que é bom ter medo e diz que a competição não pode ser obsessão.

"A Liga dos Campeões não é uma obsessão, a obsessão é competir, dar o nosso melhor, como temos feito nestas temporadas. Ganhar a Liga dos Campeões é muito importante, mas acho que já podemos dizer que a temporada desta equipe foi de muito sucesso, não importa o que aconteça amanhã", disse Ancelotti.

"No futebol, a final da Liga dos Campeões é o jogo mais importante e mais perigoso. É preciso aproveitá-la ao máximo, sem se preocupar com a possibilidade de que algo possa correr mal", alertou. "Tenho de colocar na cabeça dos jogadores as chaves do que precisa ser feito em campo. Quanto mais claro for, menos nervosismo a equipe terá", frisou.

O treinador, contudo, não vê problemas de a equipe entrar em campo receosa e cautelosa. "O medo é a preocupação são uma parte importante para fazer as coisas bem amanhã. Quanto mais medo você tem, mais feliz será se for capaz de ganhar", afirmou, pregando total respeito aos alemães.

"Estou muito feliz por estar aqui, não é a primeira vez e espero que não seja a última. A prévia desse tipo de partida, passamos bem e sei que os meus jogadores vão dar tudo."

Ancelotti vem fazendo de tudo para evitar um salto alto do Real Madrid na decisão contra os alemães. Nesta sexta-feira, no último treino antes da partida, reuniu todos os jogadores em um circulo no meio-campo e pediu concentração e dedicação.

Sobre o time, o treinador surpreendeu ao dizer que Lunin estará em Wembley e relacionado para a decisão. O goleiro que vinha atuando como titular na Liga dos Campeões com a lesão de Courtois está com uma forte gripe e não participou da preparação semanal. O técnico, contudo, acha certo tê-lo ao menos na reserva após bela campanha na competição. "Thibaut Courtois joga amanhã", confirmou o treinador. "Lunin fica no banco. Ele está doente há uma semana e chegará apenas amanhã", completou.

Aproveitou, ainda, para acabar com as especulações de que o brasileiro Rodrygo pode deixar a equipe na próxima temporada. A imprensa europeia agora revela uma possível ida para o Manchester City. Ancelotti, contudo, garante contar com o jogador, mesmo com a iminente chegada de Mbappé. "Rodrygo Goes tem sido e continuará sendo uma peça importante para o Real Madrid."