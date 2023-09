Arsenal goleia e segue invicto no Inglês; United perde do Crystal Palace

A sétima rodada do Campeonato Inglês foi agitada neste sábado. O Arsenal visitou o Bournemouth, no estádio Dean Court, e goleou por 4 a 0. Saka, Odegaard (de pênalti), Havetz (de pênalti) e Ben White fizeram os gols do confronto.

Com o resultado, os Gunners mantiveram a invencibilidade no torneio e atingiram os 17 pontos, assumindo a vice-liderança. Os donos da casa, em contrapartida, amargam a 18ª posição, com três unidades.

O Arsenal agora muda o foco para a Champions League, em que tem pela frente o Lens, na terça-feira, às 16 horas, na França. Já o Bournemouth enfrenta o Everton, no próximo sábado, às 11 horas, no Goodison Park, pela oitava rodada do Inglês.