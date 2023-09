Com virada no fim, Brusque é o primeiro time a garantir o acesso à Série B do Brasileirão de 2024

O Brusque é o primeiro time classificado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2024. O time catarinense virou o jogo para cima do Operário, fora de casa, pela quarta rodada da segunda fase da Série C e foi aos 12 pontos, não podendo ser alcançado por nenhum outro time do Grupo B.

Nesta fase da competição, oito times são divididos em dois grupos (B e C). Os dois melhores classificados de cada chave garantem vaga na segunda divisão do ano seguinte, enquanto restantes são eliminados. As equipes que terminarem a fase na ponta se enfrentam na final, que vale apenas o título, já que estão classificadas.

No Grupo B, do já garantido Brusque, São Bernardo (segundo) com quatro pontos, São José (terceiro) com a mesma pontuação e Operário (quarto) com três buscam a vaga restante dessa chave. No Grupo C, O líder Paysandu, que tem 10 pontos, está em vias de ser o segundo time a garantir o acesso. Além dele, Amazonas, Volta Redonda e Botafogo-PB duelam visando a outra vaga.