Santos perdeu seis das oito vezes que enfrentou Rogério Ceni como técnico

O Santos reencontrará um antigo rival na partida desta segunda-feira, contra o Bahia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Rogério Ceni, ídolo do São Paulo e atualmente treinador do clube nordestino.

Precisando vencer para encerrar sequência negativa - clube perdeu as últimas três rodadas -, porém, o Peixe tem retrospecto desfavorável contra o ex-goleiro. Das oito vezes que enfrentou Ceni como técnico, a equipe alvinegra perdeu seis. O clube paulista tem uma vitória, além de um empate.

O único triunfo santista sobre Rogério Ceni aconteceu no Brasileirão do ano passado. Pela 23ª rodada, o time venceu o São Paulo por 1 a 0, com gol de Lucas Braga. Já a igualdade ocorreu no Nacional de 2020, quando o ex-atleta comandava o Fortaleza, por 1 a 1.