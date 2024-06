Ídolo, Rivaldo acompanha treinamento da Seleção Brasileira e afirma: "Temos os melhores jogadores"

Pentacampeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, o ex-jogador Rivaldo visitou as dependências do ESPN Wide World of Sports Complexe, lugar onde a Amarelinha está instalada, e acompanhou o treinamento da equipe comandada por Dorival Júnior. O ex-atacante mora em Orlando, na Flória (EUA), mesma cidade do complexo.

"Essa é a primeira vez acompanhando um treino da Seleção brasileira desde 2003. Fico feliz de poder estar aqui, de poder ver os jogadores, de ter conversado com o treinado. É algo que a gente começa a relembrar de tudo que eu tive pela Seleção Brasileira, dos treinamentos, dos jogos", afirmou Rivaldo.

A Seleção Brasileira está se preparando em Orlando para a disputa da Copa América, que começa no dia 20 de junho. Campeão da edição de 1999, Rivaldo aproveitou para dar um conselho ao atual elenco brasileiro.