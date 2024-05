Autista e deficiente auditivo, ele alcançou Série D. Hoje, quer ser Marcelo

Até os quatro anos, Caio Pedro era um garoto isolado na creche de Horizonte, a 50 km de Fortaleza. Não interagia com as outras crianças, não respondia, nem fazia contato visual.

Hoje, aos 22 anos, está jogando a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Atlético-CE: ele conseguiu uma vaga no elenco graças a um DVD em que aparece atuando pelo Horizonte, no Campeonato Cearense de 2024. Foram dois gols e uma assistência em dez jogos.

A saga da criança diagnosticada com autismo e com deficiência auditiva até o sucesso no futebol pode ser contada por duas mulheres: Tatiana, a mãe, e Maria Liduína, a avó. "Foi minha mãe que me alertou: alguma coisa não estava certa com o menino. E nós corremos atrás de uma solução", conta Tatiana, 38 anos.