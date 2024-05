Flamengo já sabe: nada de Arrascaeta, Pulgar e Cebolinha no próximo jogo

Flamengo pressionado

No Brasileirão, o Flamengo vem de dois jogos sem vencer, após quatro rodadas. O time chegou a ser líder, mas empatou com o Palmeiras e perdeu o clássico contra o Botafogo no Maracanã.

"Quando a confiança não vem, a criatividade de reprogramação de movimentos vem. É ser simples e objetivo. Ainda queríamos, não atingimos isso. O desafio passa a ser o Bragantino", disse Tite.