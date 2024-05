Botafogo acorda no 2º tempo, bate Vitória e sai na frente na Copa do Brasil

A partida de volta será disputada no dia 21, uma terça-feira, no Barradão, às 20h (de Brasília). Já o próximo jogo do Alvinegro carioca será no domingo (4), contra o Bahia, novamente em casa, às 18h30, pela quinta rodada do Brasileirão, enquanto o Vitória recebe o São Paulo no mesmo dia, às 16h.

Classificação e jogos Copa do Brasil

A classificação às oitavas rende uma premiação de R$ 3,465 milhões. Os duelos da próxima fase estão previstos para as semanas dos dias 31 de julho e do dia 7 de agosto.

Curiosidade: Artur Jorge chegou à sua quinta vitória consecutiva no comando no Botafogo. O técnico português rodou alguns jogadores e conseguiu o resultado.

Como foi o jogo

Mesmo em casa, o Botafogo viu o adversário começar controlando as ações em partida de baixa intensidade. O Vitória trocava passes na intermediária e até chegou com perigo, só que não foi incisivo na conclusão das jogadas. Recuados, os mandantes sofriam para sair jogando.

O Glorioso passou a ditar o ritmo com o decorrer dos minutos, mas voltou ser pressionado na reta final de um primeiro tempo sem chutes a gol. A equipe comandada por Artur Jorge sentiu a ausência de um centroavante de ofício, com Luiz Henrique e Eduardo alternando na posição. Apesar do aperto, os visitantes continuaram sem acertar a pontaria.