Piquerez vira 2º estrangeiro com mais vitórias pelo Palmeiras na Libertadores

Titular no último confronto pela Libertadores, Piquerez chegou ao seu 26° jogo na temporada, o 23° sendo escolhido na escalação inicial. Neste ano, o jogador de 25 anos anotou dois gols e contribuiu com duas assistências.

Classificação e jogos Libertadores

Com a vitória sobre o time equatoriano, o Palmeiras garantiu sua classificação às oitavas de final da Libertadores na liderança do Grupo F, com 13 pontos. A equipe agora briga pela primeira posição geral, o que será definido no próximo dia 30 de maio, contra o San Lorenzo, no Allianz Parque.