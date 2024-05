Corinthians recupera força na Arena e não sofre gols como mandante há cinco jogos

Neste período, foram três vitórias, todas elas por três ou mais gols de diferença, e dois empates sem gols. No começo do ano, a equipe vinha tropeçando em jogos como mandante.

Ainda sob o comando de Mano Menezes, o Timão, por exemplo, perdeu para o Novorizontino em casa e deixou cair o tabu para o São Paulo, que nunca havia vencido o rival em Itaquera. Em janeiro, porém, o Tricolor bateu o Timão por 2 a 1 no estádio alvinegro.

Em oscilação, o Corinthians retorna à Neo Química Arena apenas na próxima quarta-feira, em virtude do adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O Timão tenta manter os bons números como mandante diante do América-RN, às 20h (de Brasília), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, o time do Parque São Jorge venceu a equipe potiguar por 2 a 1.