Grêmio e Operário só empatam em jogo morno pela Copa do Brasil

O Operário volta a jogar no próximo sábado (4), quando enfrenta o Vila Nova-GO. As equipes se enfrentam em Goiânia, às 18h (de Brasília), pela Série B do Brasileirão.

Como foi o jogo

Mesmo sem ficar com a bola, o Grêmio foi mais perigoso no primeiro tempo. Enquanto o Operário trabalhava a bola, mas tinha dificuldades para criar chances reais, os tricolores chegaram com perigo algumas vezes durante a etapa inicial. Nos minutos finais, os comandados de Renato Portaluppi marcaram mais presença na área adversária, mas não conseguiram abrir o placar.

Renato mexeu, mas o Grêmio não melhorou no segundo tempo. O Operário continuou a controlar a posse de bola e criou a melhor chance do jogo. Nos minutos finais, o ritmo do jogo caiu muito e o empate sem gols se manteve até o fim.

Lances importantes:

Rafael Santos! Aos cinco minutos, Cristaldo cobrou escanteio e Gustavo Martins cabeceou na segunda trave. O goleiro do Operário saltou e fez boa defesa no cantinho.