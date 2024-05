Ederson ficará de fora dos últimos dois jogos do Manchester City na temporada

We can confirm that Ederson will miss the final two games of the season due to a small fracture of his eye socket.

Everyone at the Club wishes Ederson a speedy recovery ?

More information ??

? Manchester City (@ManCity) May 16, 2024

Ederson se lesionou na partida contra o Tottenham, na última terça-feira. No segundo tempo, o goleiro se chocou com o zagueiro argentino Romero e fraturou a órbita ocular. Após o choque, o goleiro ficou desacordado e foi substituído pelo alemão Stefan Ortega, que deve atuar nas próximas duas partidas.

A lesão de Ederson também é uma preocupação para a Seleção Brasileira. O goleiro foi convocado por Dorival Júnior para a disputa da Copa América nos Estados Unidos, em junho. Os jogadores chamados que atuam na Europa devem se apresentar a CBF no dia 30 de maio.