Com novidades, Fluminense divulga relacionados para jogo contra Cerro Porteño

O Fluminense divulgou os atletas relacionados para a partida contra o Cerro Porteño. O duelo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores e acontecerá nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã.

A principal novidade é Gabriel Pires. Um dos reforços do Fluminense para esta temporada voltou a ser relacionado após ficar cerca de três meses fora por conta de um problema no joelho.

Quem também voltou a ser relacionado é o meio-campista Renato Augusto. Ele reclamou de dores no joelho após o empate do Fluminense contra o Atlético-MG, no começo deste mês, e estava desfalcando a equipe.