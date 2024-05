Jesús Navas, "maior lenda do Sevilla", deixará o clube ao final da temporada

"O Sevilla FC deseja boa sorte a Jesús Navas no seu novo desafio profissional e agradece a dedicação, profissionalismo e honestidade com que defendeu a camisa do Sevilla, que se tornou o seu maior emblema", foi escrito.

@JNavas, la mayor leyenda del #SevillaFC, comunica que se marcha al final de temporada. ???#WeareSevilla ? Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 16, 2024 A partida de despedida de Navas será no dia 25 de maio, contra o Barcelona, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, perto dos torcedores do Sevilla. Aos 38 anos, Jesús Navas é o jogador com mais títulos e partidas da história do Sevilla. Por enquanto, ele soma 688 partidas e 39 gols marcados, além de 119 assistências.