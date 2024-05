Cuca define derrota do Athletico-PR na Sul-Americana como "atípica"

Cuca também comentou que sabia desde o começo que encontraria dificuldades no confronto contra os uruguaios.

"Sabíamos que, para furar o bloqueio, iríamos ter trabalho. Até tivemos as chances no começo do jogo, começamos bem. Não fizemos", falou.

Apesar da derrota, o Athletico-PR ainda é líder do Grupo E da Sul-Americana. A equipe soma 12 pontos, enquanto o Sportivo Ameliano, do Paraguai, que é o segundo colocado, tem 10.

Na sexta e última rodada da fase de grupos da competição continental, o Furacão terá como adversário justamente o Sportivo Ameliano. A partida está marcada para o dia 30 de maio, às 19h (de Brasília), na Ligga Arena.