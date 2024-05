Luciano reclama de arbitragem após tropeço do São Paulo na Libertadores

Apesar do empate sem gols em casa, o São Paulo segue dependendo apenas de si para avançar às oitavas de final como líder do Grupo B. Com três pontos a menos que o Talleres, o Tricolor precisa vencer o rival argentino no Morumbis por qualquer placar, no dia 29 de maio, às 21h30 (de Brasília).

Como as duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro foram adiadas, o São Paulo volta a entrar em campo somente na quinta-feira, dia 23 de maio, contra o Águia de Marabá, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil.