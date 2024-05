Bragantino supera lambança de goleiro, vira e avança na Sul-Americana

O Bragantino começou perdendo com uma trapalhada de Cleiton, mas virou e venceu Sportivo Luqueño por 3 a 2, no estádio Defensores del Chaco, pela Sul-Americana. O resultado confirmou a classificação do Massa-Bruta, que ainda pode ficar em primeiro e ir direto às oitavas.

Os gols da equipe brasileira foram marcados por Helinho (2) e Lincoln, enquanto Marcelo Augusto e José Leguimazón balançaram as redes para os mandantes.

O Massa Bruta chegou aos doze pontos, segue na segunda posição do grupo H e brigará pela liderança na última rodada. O Racing tem a mesma pontuação, mas fica na frente pelo saldo (8 a 1). Por outro lado, o Sportivo Luqueño, que já entrou em campo eliminado, somou o segundo ponto e seguiu na lanterna.