Fagner multiplica número de cartões em 11° ano de Corinthians; veja números

Fagner vive um início de ano turbulento no Corinthians. Titular incontestável da lateral-direita, o camisa 23 multiplicou, neste início de temporada, a média de cartões amarelos em relação aos seus outros dez anos no clube (números abaixo).

Lateral amarelado

O jogador atuou 17 vezes em 2024 e já tomou oito amarelos — quase um a cada dois jogos. O último deles saiu contra o Argentinos Juniors, em duelo da Sul-Americana ocorrido na última terça-feira (23).

O número contrasta com a temporada mais "disciplinada" do atleta no Corinthians: em 2020, Fagner recebeu dez cartões em 52 partidas, totalizando média de 0,19 cartão por duelo.