COI quer aumentar visibilidade dos eventos classificatórios para Olimpíadas

BERLIM (Reuters) - O Comitê Olímpico Internacional está aumentando a visibilidade dos eventos classificatórios para os Jogos Olímpicos, começando com Paris 2024, para agregar valor, disse a entidade nesta terça-feira, dois dias antes do início das qualificatórias de quatro esportes.

O primeiro evento da série inaugural de qualificatórias olímpicas para Paris será em Xangai, de 16 a 19 de maio, seguido por Budapeste, de 20 a 23 de junho, com mais de 150 vagas para os Jogos em disputa no breaking, BMX freestyle, skate e escalada esportiva.

"Este é um projeto extremamente empolgante. Ele reúne uma série de iniciativas e inovações importantes... sempre com foco no esporte e nos atletas", disse Kit McConnell, diretor de esportes do COI, em uma coletiva de imprensa online.