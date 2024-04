Atacante que infernizou Vasco foi craque nos games e tem drible 'exclusivo'

Na 2 uitleenperiodes maakte Bolasie indruk, wat leidde tot een contract bij de club waar hij zijn naam groot heeft gemaakt: Crystal palace



Hier maakt hij indruk door zijn unieke speelstijl, indrukwekkende behendigheid aan de bal en zijn signature move: de Bolasie flick. pic.twitter.com/ve7uzj8D2T ? ?? (@roadmanballer) December 14, 2023

Classificação e jogos Brasileirão

Craque virtual

Bolasie teve destaque na Premier League principalmente pelo Crystal Palace, clube que defendeu por cinco temporadas. Foi exatamente com a camisa vermelha e azul que ele brilhou em um lance específico.

Contra o Tottenham, na temporada 2014/2015, Bolasie foi autor de um drible sensacional no fundo de campo, quando, pressionado por Eriksen, girou e levantou a bola se livrando do marcador.

O lance ficou conhecido como 'Bolasie 360 Flick' e impulsionou os atributos do jogador no mundo dos games, o catapultando a um dos jogadores mais utilizados no Fifa (atualmente EA FC) da época.

O 'Bolasie Flick' ficou tão famoso que virou movimento de jogo no Fifa 15, passando a ser possível no futebol virtual apenas para personagens com técnica aguçada. O 'skill' (como são chamados esses lances no mundo dos games) está disponível até a versão atual da franquia de futebol. Hoje, porém, apenas o movimento segue disponível. Jogadores de times brasileiros não são licenciados no jogo.