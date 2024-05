Em crise, Vasco recebe o Vitória para acabar com jejum

Próximo jogo do Vasco da Gama. ?

Este será um duelo de duas equipes que estão na zona do rebaixamento. O Vasco aparece na 17ª posição na tabela, com três pontos em cinco jogos. O Leão, que tem um jogo a menos, é o 18º, com apenas um ponto. Se por um lado o Cruzmaltino tem uma vitória na competição, na estreia contra o Grêmio, e vem de quatro derrotas seguidas, o Vitória ainda não sabe o que é vencer.

Ainda sem um técnico efetivo, o Vasco segue interinamente sob o comando do seu treinador do sub-20, Rafael Paiva. No Vitória, Léo Condé está na corda bamba e deve ser demitido em caso de nova derrota.