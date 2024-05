Fortaleza x Botafogo: confira informações, prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileiro

"Nós estamos trabalhando de olho em uma sequência de jogos fora de casa e vamos precisar ficar atentos e equilibrados para conseguirmos bons resultados", disse ele.

O treinador do Botafogo não pretende antecipar a escalação que vai mandar a campo diante do Fortaleza. Mas a preocupação com o aspecto físico e com o risco de lesões deve fazer com que ele poupe alguns atletas. Isso porque na próxima quinta-feira o time carioca tem um compromisso muito complicado e decisivo pela Copa Libertadores contra o Universitario, em Lima, capital peruana.

Pelo lado do Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vojvoda espera uma partida muito complicada.

"Nós estamos disputando um campeonato em que as equipes são muito iguais e isso torna os jogos muito complicados, em casa ou como visitante", disse Vojvoda.

Para este compromisso, o Fortaleza tem um desfalque. O volante Pedro Augusto fica de fora para cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Para o seu lugar, o treinador deve optar pela experiência de José Welison, ex-Botafogo.

FICHA TÉCNICA