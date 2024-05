Palmeiras x Athletico-PR: veja informações e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

O Palmeiras entra em campo neste domingo, contra o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola na Arena Barueri a partir das 16h (de Brasília).

O Verdão chega para o confronto em ótima fase na temporada. A equipe vem de goleada contra o Liverpool por 5 a 0, pela Libertadores, e também venceu Cuiabá e Botafogo-SP em seus últimos jogos.

No Brasileirão, o Verdão ocupa a sétima posição com oito pontos e busca a vitória para alcançar a liderança - ocupada, no momento, pelo Flamengo.